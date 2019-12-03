Genç Kızılay üyeleri engelliler için farkındalık oluşturdu

Genç Kızılay Kayseri İl Başkanlığı üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında vatandaşların engelli vatandaşlara karşı duyarlılığını arttırmak için empati standı kurdu.

Cumhuriyet meydanındaki tekerlekli sandalye, baston ve işitme engelliler için de çeşitli materyallerin bulunduğu stantta, vatandaşların engelli vatandaşlara karşı empati kurmaları sağlanıyor. Vatandaşlar; tekerlekli sandalyeye binerek, bastonla yürüyerek kısa bir süre de olsa engellilerin yaşamlarını anlama fırsatı buluyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Kayseri İl Başkanı Mithat Tilev; Gençlik oluşumu olarak yaklaşık 2 yıldır görev yürütmekteyiz. Güzel farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bugün de Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 25 gönüllü arkadaşımızla beraber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde vatandaşlarımızla birlikte farkındalık yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Vatandaşlarımızı, bununla alakalı duyarlılığa davet ediyoruz. Yoğun bir katılım söz konusu. İnşallah güzel geçeceğini umut ediyoruz. Etkinliğimizde tekerlekli sandalyemiz var, görme engelli bireylerimiz için bastonumuz var. İşitme engelli bireylerimiz için materyaller getirdik" dedi.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.