1 Aralık ‘Dünya AİDS Günü’nde Farkındalık Standı Açıldı

Talas Miraboğlu Aile Sağlığı Merkezine kurulan AİDS Bilgilendirme Standı, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Hacı Bedir, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erdal Durnacı ve merkez çalışanlarının katılımı ile açıldı.

1 Aralık ‘Dünya AİDS Günü’ dolayısıyla kurulan standın açılışında konuşan Benli; 2011 2018 yılları arasında hastalıkta 5 kat artış olduğuna dikkat çekerek toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğine değindi. Benli, “Hastalığın bu denli hızlı ve artarak yayılmasında, yeterince önemsenmemesi ve son yıllarda sosyal medya üzerinden insanların daha rahat cinsel partner bulması önemli rol oynamaktadır. Hastalığın birincil bulaşma nedeninin korunmasız cinsel ilişki olduğunu görüyoruz. Kan ve kan ürünleriyle bulaşması olasılığı da iki sırada yer almakta” dedi.

Benli’nin konuşmasının ardından açılan stantta, AİDS'in son yıllardaki tehlikeli yükselişine dikkat çekilerek, vatandaşlarımıza hastalıktan korunma yolları ve alınacak önlemler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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