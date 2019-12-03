Erciyes Üniversitesi'nden rekor promosyon anlaşması

Erciyes Üniversitesi, yaptığı maaş promosyon ihalesinde Halk Bankası ile kişi başı 6 bin 700 TL'ye anlaşma sağladı.

Erciyes Üniversitesi'nin maaş promosyon ihalesi bu gün sonuçlandı. Erciyes Üniversitesi'nin 7 bin 161 personelini ilgilendiren maaş promosyon ihalesini kişi başına 6 bin 700 TL tekli veren Halk Bankası kazandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, "Üniversitemizin 7 161 personeli için maaş promosyon ihalesini gerçekleştirdik. Halkbank ile kişi başı 6 bin 700 TL'ye anlaşmaya varılmıştır. Promosyon ödemeleri 15 Şubat 2020 tarihinde tek seferde yapılacaktır. İhalenin tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" mesajı ile anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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