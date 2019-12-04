Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde de refaha erişemiyor. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında Samet Aybaba ile devam eden sarı kırmızılı takım son 4 maçına Bülent Uygun yönetiminde çıktı.

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 10 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 21, sahasında Sivasspor'a 41 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 41 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.

7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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