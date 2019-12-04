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İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında yarın Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kupada moral arıyor. Ligde 7 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar kupada oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçını hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan antrenmanda Beşiktaş maçında oynayan futbolcular salonda çalıştı. Bugün yapacağı tek çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor daha sonra tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

05 Aralık 2019 Perşembe günü oynayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa Futbol Kulübü karşılaşması saat 14.30’da başlayacak.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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