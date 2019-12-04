Develispor, ligin 12.haftasında Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde yakın takipçisi Kayseri Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor, Kocasinan Ülküspor maçını geride bıraktı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’a 20 mağlup olarak bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Siyah Beyazlılar Pazar günü oynayacağı Kayseri Gençlerbirliği maçına çevirdi. Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, “Deplasmanda oynadığımız ve 20 mağlup olarak ayrıldığımız Kocasinan Ülküspor maçını geride bıraktık. Hatalarımızı teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile istişare ettik. Önümüzde daha 15 maçımız var. Hedefimiz 15’de 15 yapmak ama futbolun içerisinde kaybetmekte var zaten futbolun güzelliği de burada. Halen lider durumdayız ve en yakın takipçimizin 2 puan önündeyiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Kayseri Gençlerbirliği karşılaşmasına takımına destek olmak üzere tüm sporseverleri bekliyoruz. Sahamızda kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.