KAYMEK’ten 'Engellilerin Hakları' Programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Engellilerin Hakları’ adlı bir program düzenledi. Programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından düzenlenen program Hunat Hatun Medresesi’nde yapıldı. Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür programları çok sık yaptığını dile getirdi. Öztürk, ‘Engellerin Hakları’ adlı programı farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini vurguladı. Birlik ve beraberlik konusuna dikkat çeken Öztürk, “Hep beraberiz ve bütün engelleri birlikte aşmak için elimizden gelen gayreti yapmak durumundayız” diye konuştu. Programda konuşma yapan ve sonradan engelli bir birey olduğunu söyleyen Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp ise 3 Aralık Engelliler Dünya Günü hakkında bilgi verdi. Engelli olmadan önce engelli olmak ne demek bilmediğini belirten Gökalp, bir gün engelli olduğunda bunu çok iyi anladığını anlattı. Engelli bireylerin yaşam şartlarında da bahseden Gökalp, bu şartların gün geçtikçe daha iyi olmaya başladığını da sözlerine ekledi.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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