İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın ve Develi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında "Bugün Kayseri Sağlık İl Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Develili hemşerimiz Ahmet Özyalçın ve Develi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Develimizle ve Develimizin ihtiyaçları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Misafirlerime nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum."dedi.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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