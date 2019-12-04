Talas ilçesinde öğrenci taşıyan şoförlere eğitim verildi

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talas ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan araç şoförlerine eğitim verilerek araçları kontrol edildi.

Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk ÇPAL'nde düzenlenen eğitim toplantısına Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, Talas Jandarma Uzman Trafik Tim Komutanı İsmail Karan ve İsmail Duman katıldı.

Jandarma Uzman Trafik Tim Komutanları trafik kuralları ve uyulacak kurallar hakkında bilgi verirken, Şube Müdürü Şener Serim Eğitim Erişim Yönetmeliği hakkında bilgiler vererek, güvenli bir yolculuk için gerekenleri anlattı.

Eğitim sonunda taşıma araçları ilgi yönetmeliğe göre denetlenerek kontrolleri yapıldı.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.