İ.M. Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı

İstikbal Mobilya KayserisporÇaykur Rizespor maçını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında 09 Aralık 2019 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor Çaykur Rizespor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçında Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay.

Haftanın kritik karşılaşmasından biri olan İstikbal Mobilya KayserisporÇaykur Rizespor maçının VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Yiğit Arslan yapacak.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

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YATSI 18:46

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