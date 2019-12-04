1.5 metrelik yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan Sarıca mahallesi muhtarı Bekir Ulusoy, yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı.

Develi ilçesine bağlı Sarıca mahallesinde mezarlık yapımında işçilerle birlikte çalışan mahalle muhtarı Bekir Ulusoy, arazide gördüğü yılanı elindeki küreği kullanarak yakaladı. Yılanı gören diğer işçiler hayretler içinde kalırken yılan, muhtar Bekir Ulusoy'un iki eline dolandı.

Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan ile oyuncak oynar gibi oynayan muhtar Bekir Ulusoy, bir süre sonra yılanı yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.