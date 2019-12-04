Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki adet tarihi eser kılıç, bir adet şamdan, bir adet heykel, ve 51 adet bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akçatepe mahallesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.T., C.E.S. ve O.K. yakalandı. Zanlıların iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet kılıç, 1 adet şamdan, 1 adet heykel, 1 adet bronz heykel taşı, 1 adet bronz sandık, 1 adet kırmızı cam obje, 51 adet bronz sikke ele geçirildi.

Yapılan işlemlerde C.E.S.'nin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenirken, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.