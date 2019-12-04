Raketler Okullar Arası İl Birinciliği için sallanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında 20192020 Sezonu Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılan müsabakalara 44 erkek 14 bayan takımından toplamda 232 sporcu katılıyor. 4 6 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalarda takımlar il birinciliği için mücadele ediyor.
KAYSERİ
04 Aralık 2019 Çarşamba
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