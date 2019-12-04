Raketler Okullar Arası İl Birinciliği için sallanıyor

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında 20192020 Sezonu Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılan müsabakalara 44 erkek 14 bayan takımından toplamda 232 sporcu katılıyor. 4 6 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalarda takımlar il birinciliği için mücadele ediyor.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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