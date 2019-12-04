Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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KAYSERİ'de, jandarmanın 3 iş yerine düzenlediği baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan üç ayrı iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 şamdan, 1 heykel, 1 bronz heykel, 1 bronz sandık, 51 sikke ele geçirildi. İş yeri sahipleri Y.T., C.E.Ş. ve O.K. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.



KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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