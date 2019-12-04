İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı Bilet fiyatları 50 TL ile 20 TL arası

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 14.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de Çaykur Rizespor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunuldu. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Kuzey Alt C ve D Blokları cezalı durumdadır. Cezalı koltuklar bir maçlığına satışa çıkartıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Misafir Tribün 25 TL

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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