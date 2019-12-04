İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı Bilet fiyatları 50 TL ile 20 TL arası

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 14.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de Çaykur Rizespor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunuldu. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Kuzey Alt C ve D Blokları cezalı durumdadır. Cezalı koltuklar bir maçlığına satışa çıkartıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Misafir Tribün 25 TL
KAYSERİ
04 Aralık 2019 Çarşamba
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