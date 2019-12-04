Büyükşehir'den 'P' Plaka ihalesi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 200 adet personel servis aracına ilişkin 'P plaka' ihalesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında 200 adet P plaka için düzenlenen ihaleye 103 ayrı kişi ve kurum 265 adet plaka talebiyle teminat yatırarak katıldı. İhale şartnamesi ve ihaleye ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından açık artırma usulüyle başlayan ihalede katılımcılar, muhammen bedel 65 bin TL üzerinden teklifler verdi.İhale sonucunda 200 adet personel servis aracı 'P Plaka' 70 bin TL bedelle satıldı.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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