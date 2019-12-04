Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru başkanlığında yapıldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katıldığı programda konuşan Kaymakam Duru; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizle beraber ekonomik ve sosyal yönlerden dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde kararlar alarak sosyal devlet olmanın gereği olarak insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Değerli mütevelli heyeti üyelerimize hakkaniyeti tesis etmemizde bizlere yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin" açıklamalarında bulundu.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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