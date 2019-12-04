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KAYSERmall Alışveriş Merkezi’ne yeni marka eklendi

İHA

KAYSERmall Outlet AVM'ye uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen BTM (Bilinçli Tüketici Mağazaları) markası şube açıyor.

KAYSERmall Alışveriş Merkezi’ne yeni marka eklendi

KAYSERmall Outlet AVM’ye uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen BTM (Bilinçli Tüketici Mağazaları) markası şube açıyor.
GLA Yönetim Kiralama Danışmanlık A.Ş tarafından yönetilen KAYSERmall Outlet AVM'ye bir yeni marka daha eklendiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; hazır giyim sektöründe uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen BTM (Bilinçli Tüketici Mağazaları) markası AVM’de şube açacağını duyurdu.
7 Aralık 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayacak marka, açılışa özel indirim ve fırsatlarıyla Kayserili tüketiciye buluşacak.

KAYSERİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:32
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  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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