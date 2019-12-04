Engelli Gökmen’in polis olma hayallerini Toplum Destekli Polisler gerçekleştirdi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret eden özel eğitim kurumu öğrencisi Gökmen Tahta’nın polis olma hayalleri gerçek oldu.

Yapılan ziyarette Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince polislik mesleği hakkında Gökmen TAHTA’ya bilgi verildi. Ziyaret sonrasında Gökmen TAHTA ve kurum görevlileri, günün anısına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’nu ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler. Öğrenciler ve okul yetkilileri, günün anısına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYSERİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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