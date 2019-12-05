Kayseri Gençlerbirliği, Aydın yolcusu

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, ligin 8. Hafta maçında Aydın deplasmanında 7 Eylül Gençlikspor takımına konuk olacak.

BU sezon yükseldiği Türkiye 2. Kadınlar Futbol Ligi’nde sergilediği başarılı performans ile yoluna namağlup devam eden Kayseri Gençlerbirliği, geride kalan 7 hafta sonunda topladığı 16 puan ve maç eksiği ile ikinci sırada kendisine yer buldu. Oynadığı 6 maç sonunda rakip filelere tam 22 gol gönderen KırmızıSiyahlı takım sadece 1 gol yedi. Bu hafta Aydın deplasmanında 7 Eylül Gençlikspor’a konuk olacak Kayseri temsilcisinde bu maç öncesinde tek düşünce sahadan galibiyet ile ayrılmak. Bu maç ile ilgili çalışmalarını sorunsuz şekilde sürdüren Gençlerbirliği’nde eksik oyuncu bulunmuyor.

8 Aralık Pazar günü Adnan Menderes Nolu yan sahada oynanacak olan karşılaşma saat 12.00’da başlayacak. Maçı Tevfik Fikret Koca, Gözde Kan ve Tuğçe Bakı hakem üçlüsü yönetecek.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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