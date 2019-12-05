Euro Cup Women C Grubu maçı Bellona Kayseri Avrupa'ya veda etti

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, rakibine 6962 mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti.
Salon: Ankara Sait Zarifoğlu
Hakemler: Andrada Csender xx, Ivana Radinovic xx, Amalia Marchis xx
Ormanspor: Angelica Robinson xxx (16), Johannah Leedham xxx (16), Arike Ogunbowale xxx (14), Nilay Kartaltepe xx (2), Courtney Paris xxx (10), Pelin Bilgiç xx (9), Naile Çırak x, Damla Gezgin x (2), Yeliz Doğan x
Bellona Kayseri Basketbol: Shacobia Barbee xxx (16), Ayşegül Günay xx (6), Kennedy Burke xxx (21), Ann Wauters xx (4), Luca Ivankovic xxx (10), Beril Albayrak x, Klaudia Perisa x (5), Kübra Siyahdemir x
Periyotlar: 1.Periyot: 2014 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 1622 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 1911 (Ormanspor) 4.Periyot: 1415 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 3636 berabere)
KAYSERİ
05 Aralık 2019 Perşembe
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