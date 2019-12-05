Euro Cup Women C Grubu maçı Bellona Kayseri Avrupa'ya veda etti

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, rakibine 6962 mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti.

Salon: Ankara Sait Zarifoğlu

Hakemler: Andrada Csender xx, Ivana Radinovic xx, Amalia Marchis xx

Ormanspor: Angelica Robinson xxx (16), Johannah Leedham xxx (16), Arike Ogunbowale xxx (14), Nilay Kartaltepe xx (2), Courtney Paris xxx (10), Pelin Bilgiç xx (9), Naile Çırak x, Damla Gezgin x (2), Yeliz Doğan x

Bellona Kayseri Basketbol: Shacobia Barbee xxx (16), Ayşegül Günay xx (6), Kennedy Burke xxx (21), Ann Wauters xx (4), Luca Ivankovic xxx (10), Beril Albayrak x, Klaudia Perisa x (5), Kübra Siyahdemir x

Periyotlar: 1.Periyot: 2014 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 1622 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 1911 (Ormanspor) 4.Periyot: 1415 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 3636 berabere)

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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