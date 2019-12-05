Kayserispor'un Kupa kadrosu

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası maçına yedek ağırlıklı kadro ile çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe ilk maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Teknik Direktör Bülent Uygun, Manisa FK maçı için bir çok as oyuncusunu kadroya almadı.

As kadrodan Aymen Abdennour, Atila Turan'ın forma giyeceği maçta Alpay Çelebi (Sakat), Levent Gülen (Sakat), Adryan Tavares (Kadro dışı), Bilal Başacıkoğlu (Kadro dışı), Emre Demir, Hakan Arıkan, Umut Bulut, Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Dja Djedje, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un maç kadrosu şu şekilde: İsmail Çipe (kaleci), Umut Eren Tunç (kaleci), Ramazan Civelek, Aymen Abdennour, Mert Kula, Atila Turan, Aksel Aktaş, Ercan Çiftci, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Nurettin Korkmaz, Artem Kravets, Ümran Zambak, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş, Zekeriya Kartal, Furkan Polat, Furkan Şahin, Talha Sarıarslan

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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