Kayseri Şeker’in kömür kazanlarındaki çalışmalar ile yüzde 10 verim artışı sağlandı

Kayseri Şeker ArGe Merkezi, teknokent firmalarından olan Tabi Enerji ile yaptığı işbirliği ile fabrikadaki kömür kazanlarını modernize ederek yüzde 10 verim artışı sağladı.

Üniversite ve çeşitli kurumlarla sürekli olarak işbirliği çalışmaları gerçekleştiren Kayseri Şeker, bu kez de teknokent firmalarından olan Tabi Enerji ile enerji verimliliğini artırmaya yönelik işbirliğinde bulundu. Yapılan işbirliği ile kömür kazanları modernize edilerek yüzde 10 verim artışı sağlandı.

Şeker sektörüne ve orta ölçekli kömür yakıtlı enerji santrallerine örnek olacak iki projeyi tamamladıklarını aktaran Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Birçok işletmede olduğu gibi şeker fabrikalarında da üretim maliyetlerinin büyük bir kısmını enerji maliyetleri oluşturuyor. İşletme Teknik personellerimiz, ArGe Merkezi çalışanlarımız ve Tabi Enerji işbirliğinde yapılan çalışmalarımız ile Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki 1955 yapımlı kömürlü kazanları modernize ederek yüzde 10 verim artırmayı başardık. Bu çalışma ile şeker sektöründe bulunan eski tip kömürlü kazan tasarımlarının iyileştirilerek fabrikaların çevre mevzuatındaki yükümlülüklerini rahatlıkla yerine getirebilmesi yanında enerji üretiminde kapasite ve verim artışı sağlanabileceğini de gösterdik. Kömürlü kazanların yanı sıra bünyemizde bulunan doğalgazlı kazanlarda da yanma optimizasyonu yaptık. Proje uygulaması sonrasında yapılan ölçümlerde kömürlü kazan termik verimlerinde yüzde 10, doğalgaz kazan verimlerinde ise yüzde 2.5 oranında artış sağladık. Bu iki çalışma ile enerji maliyetlerinde yıllık bazda milyonlarca lira tasarruf sağlamış olacağız” dedi.

Şeker fabrikalarının kuruluş aşamasında çoğu kömür yakıtlı olarak tasarlanan buhar kazanlarının ya sadece yıllık bakımları yapılarak işletildiğini ve çevre mevzuatı yükümlülüklerini yerine getiremediğini ya da yakıt türünde değişikliğe giderek, pahalı da olsa doğalgaz kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Akay, “Son yıllardaki tarımda ilerleyişimiz ve makineleşme, teknolojik gelişmelerin de öncüsü olmanın yanında kalkınmada sistemin en önemli çarkı haline geldi. Hem sürdürülebilir dünya hedefi hem de fabrikada enerji tasarrufu için önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. Kayseri Şeker İşletme teknik personellerimiz, ArGe merkezi ve Tabi Enerji tarafından yapılan ön fizibilite çalışmalarında kömürlü kazanda CFD (Computational Fluid Dynamics) destekli tasarımsal modifikasyonlar yapılarak emisyonlarının çok düşük seviyelere düşürülebileceği öngörüldü. Bu kapsamda, Kayseri Şeker ArGe Merkezi ile bir teknokent firması olan TABi Enerji tarafından 2018 yılında başlayan çalışmalar ve 2019 yılı kampanya döneminde uzun bir süre test edilen çalışmalar birer birer meyve vermeye başladı.” diye konuştu.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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