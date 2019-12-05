Başkan Cabbar'dan İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'e Ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Salif Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “İlçemizde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi konusunda önemli bir görev üstleniyorsunuz, bizler de bu anlamda her zaman sizlere destek olmaya hazırız." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek güzel temenni ve dilekler için teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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