Talas’ta karla mücadele ekipleri sahada

Talas Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini arttırarak çalışmalarına başladı.

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Talas’ın kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam eden ekipler kapanan yollara süratle müdahale etmek için nöbet tutmaya devam ediyor.

Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, kışın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerini sahada hazır bulunduruyor. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallede 24 saat çalışmalarına devam eden ekipler cadde ve kaldırımların temizlik ve tuzlanma çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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