Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli adliyede

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 gün önce, aralarında askeri ve sağlık personelinin de bulunduğu farklı meslek grubundan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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