Melikgazi'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Melikgazi Belediye tarafından öğrencilere diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve pekiştirilmesi amacıyla ilçedeki okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emine Akçakaya İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin ağız ve diş sağlığı eğitimine katıldı.

Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Programda diş sağlığının korunması için diş fırçalamanın önemiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Öğrencilerimizin sağlıklı dişlere ve sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları adına yürüttüğümüz bu projeyi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerinde çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ağız ve diş sağlığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiller ve bu konuya yeterli özeni göstermiyorlar. Geleceğimizin temelleri olan çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı olabilmeleri için ağız ve diş sağlığının önemini kavratmaya onların kişisel bakımlarına özen göstermelerini sağlamaya çalışmaktayız. İlk olarak çocuklarımızda sağlıklı yaşamanın bilincini oluşturmaya katkı sunacağız. Ayrıca çok önemli bir konu olan ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşmasında, küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığının kazanılmasına bu etkinliğimizle büyük bir katkı sunacağız.” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sürücülere buzlanmaya karşı hatırlatma yaparak kış lastiği takmaları konusunda da uyarıda da bulundu.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.