Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda 30 sporcunun katılımı ile yapılan turnuvada 1. Aygün Ayaz, 2. Ahmet Yalçın, 3. Develi Kaymakamı Murat Duru ve 4. Mevlana Baysungur oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Develi Kaymakamı Murat Duru tarafından verildi.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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