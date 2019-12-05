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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 (Maç sonucu)

İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 32 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 (Maç sonucu)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 32 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)
49. dakikada Furkan'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Ziya hamle yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 20
51. dakikada Ziya soldan topu taşıdı ve sağından gelen Artem’e pasını verdi. Artem Kravets ceza alanı çizgisi üzerinden topu ağlara gönderdi. 30
66. dakikada Ziya Alkurt'un ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Penaltı atışını kullanan Dilaver Güçlü'nün vuruşunda top kaleci İsmail'in sağından ağlarla buluştu. 31
75. dakikada sağ kanattan Mehmet Yılmaz'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zahit Fındık'ın volesi direğin dibinden ağlara gitti. 32
81. dakikada Erhan Kara ayak içi ile topu arka direğe çıkardı. Sinan Kurumuş, bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baran Eraslan xx Sezgin Çınar xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe xx, Ramazan Emirhan Civelek xx, Mert Kula xxx, Ben Rienstra xx, Nurettin Korkmaz x (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 39 x), Aksel Aktaş xx, Ercan Çifci x, Ziya Alkurt xxx (Ümran Zambak dk. 67 x), Furkan Polat xx, Selahattin Seyhun x, Artem Kravets xxx (Furkan Şahin dk. 72 x)
Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Emre Demir, Yasir Subaşı
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu x, Mustafa Çakır xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Onur Kolay xx, Çağrı Giritoğlu x (Zahit Fındık dk. 46 xx), Erman Bulucu xx, Yiğit Kerem x (Umut Kaya dk. 46 x), Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Dilaver Güçlü xx (Oğuz Kocabal dk. 68 x), Sinan Kurumuş xx
Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Mert Kula (dk. 23), Ziya Alkurt (dk. 49), Artem Kravets (dk. 51) (İstikbal Mobilya Kayserispor) Dilaver Güçlü (dk. 66 pen.), Zahit Fındık (dk. 75) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya (Manisa FK)

KAYSERİ

05 Aralık 2019 Perşembe

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