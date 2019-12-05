Bülent Uygun: "Kazandığımız için mutluyum”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Manisa FK takımını 32 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonrasında “Kazandığımız için mutluyum” dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun “Manisa ekibini burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dar kadro ile ligde mücadele ettiğimiz için bugünkü maçta gençler ağırlıklı bir kadro sahaya sürdük. Yediğimiz 2 gole rağmen kazandığımız için, gençleri kazanmak adına verilen mücadeleden ötürü mutluyum. Kupa turnuvasında da sonuna kadar gitmek isterim ama elimizdeki dar kadrodan ötürü kupayı ilerleyen turlara kadar götürme şansımızı pek görmüyorum. Bizim için üzüntü olan Nurettin’in sakatlanması” dedi.

KAYSERİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.