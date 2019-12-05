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AGÜ’de Connect for Creativity Projesi Uluslararası Konferansı

İHA

AGÜ’de Connect for Creativity Projesi Uluslararası Konferansı

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Connect for Creativity" projesinin ikinci uluslararası konferansı, ‘endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla, Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) başladı.
British Council tarafından yürütülen, Türkiye’den Atölye İstanbul, Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan Bios ve Sırbistan’dan Nova Iskra iş birliğiyle düzenlenen ve Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda başlayan konferansa aralarında Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın da bulunduğu 16 ülke ve 35 şehirden önemli konuşmacılar katıldı.
Konferansın açılışı töreninde konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, günümüzde üniversitelerin ve yüksek öğretim kurumlarının sadece bilgiyi paylaşma veya aktarma yeri değil aynı zamanda üretilen yeni bilgileri toplumun yararına kullandığımız bir ortam yaratma yeri olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu üniversitelerin biri eğitim, ikincisi araştırmabilgi üretme ve diğeri de, aynı zamanda, ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak için olan, toplumsal etki olmak üzere üç misyonunun olduğunu kaydetti.
Üniversitelerin toplumsal etki misyonu kapsamında, endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere de önemli roller düştüğünü ifade eden Sabuncuoğlu, bu endüstrilerin stratejik bir sektör haline geldiğine kesinlikle inandığını dile getirdi.
Dünyadaki küresel sorunlara dikkati çeken Sabuncuoğlu AGÜ’nün kuruluşundan itibaren küresel sorunlara eğildiklerini ve AGÜ Ways adındaki derslerle bu sorunlara öğrencilerin çözüm önerileri üretmekte olduklarını anlattı.
Ayrıca, üniversitenin kurulduğu ilk yıllarda, genç işsizlik probleminin günümüz toplumunun küresel sorunlarından biri olacağını fark ettiklerini belirten Sabuncuoğlu, bu nedenle Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluluklar Fırsatlar (ISYEC) sempozyumu başlattıklarını ve 2014, 2016 ve 2018 yıllarında olmak üzere 3 defa düzenlediğimiz bu sempozyumda genç işsizliğinin önüne geçmenin yollarını aradıklarını söyledi.
Bu sempozyuma 50’dan fazla ülkeden, üniversitelerden, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çok sayıda katılımcının geldiğini belirten Sabuncuoğlu, bu katılımcıları üniversite öğrencileri bir araya getirdiklerini ifade etti.
Sabuncuoğlu, British Council önderliğinde başlatılan ve yürütülen bu projenin, endüstrilerin temelini atmak için birçok yararlı ve uygulanabilir fikir üreteceğine inandığını da sözlerine ekledi.
British Council adına konuşan Wider Europe Bölgesel Sanat Direktörü Claire De Braekeleer ise Connect For Creativity Projesi’nin Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen, kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortağı olduğu bir proje olduğunu söyledi.
Yunus Emre Enstitüsü’nden Nurullah Yavaş da konuşmasında, farklı kurumlar ile kültürlerarası diyalogun gelişerek insanların daha fazla empati kurması ve ön yargısız bir şekilde birbirini tanımaya çalışması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Yavaş, bu noktada British Council ve ortak kurumları Abdullah Gül Üniversitesi, Atölye, Bios ve Nova Iskra’nın yürüttüğü bu kıymetli projenin sonuçlarını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından, projes kapsamında British Council’ın Cardiff Üniversitesi Ekonomi Ekibi'ne yaptırdığı, “platformların kültürlerarası diyaloğu geliştirmede oynadığı rol” konulu araştırmanın sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Araştırma sonuçlarını, Cardiff Üniversitesi’nden Ekonomi Direktörü, Sara Pepper ve aynı üniversiteden Etki Analisti Marlen Komorowski paylaştı.
Konferans daha sonra, CNN Türk Spikeri Buket Güler moderatörlüğünde, endüstriler ve üniversiteler arasındaki iş birliği fırsatları, platformların kültürlerarası diyalog geliştirilmesindeki rolü, yenilikçilerin hikayeleri, geleceğin becerileri ve yüksek öğrenim, eğitim sistemlerinin işin geleceğine göre yeniden tasarlanması gibi konularda yapılan çeşitli oturum ve panellerle devam etti.

KAYSERİ

05 Aralık 2019 Perşembe

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