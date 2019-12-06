Artem Kravets ilk golünü attı

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, bu sezon ilk golünü attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Artem Kravets gol Sevinç’i yaşadı. Bu sezon ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkan Artem Kravets ilk golünü ise Türkiye Kupası maçında kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Manisa Futbol Kulübü karşısına sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Artem Kravets 51.dakikada Ziya Alkurt’un asistinde ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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