Ziya Alkurt: Tur atlamak istiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Ziya Alkurt, tur atlamak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Manisa Futbol Kulübü karşısında sahaya ilk on birde çıkan ve 67 dakikada 1 gol 2 asist yapan Ziya Alkurt, “Bizim için önemli bir maçtı. Genelde genç oyuncular ve fazla şans bulamayan oyuncular vardı. Bizim için antrenman açısından, maç kondisyonu açısından önemliydi. Gençlerle olmak güzel. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” dedi.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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