Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret

Bellona Kayseri Basketbol takımı, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

EuroCup C Grubu 6.maçı için Ankara'da Ormanspor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol takımı yöneticileri, antrenörleri ve oyuncuları önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bayan basketboluna ciddi destek veren AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden sarı kırmızılılar, kendisine imzalı basket topu hediye etti.

Bellona Kayseri Basketbol kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından "Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret ettik. Kulübümüzle yakından ilgilenen eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" cümleleri paylaşıldı.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.