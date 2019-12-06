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Halit Kurt'un cezası onandı

İHA

Kayserili antrenör Halit Kurt'un cezası tahkim kurulu tarafından onandı.

Halit Kurt'un cezası onandı

Kayserili antrenör Halit Kurt'un cezası tahkim kurulu tarafından onandı.
1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdman YurduMeysuspor müsabakanın devre arasında takım oyuncularına karşı sözlü ve fiili yaklaşımlarının yeraldığı bir videonun ortaya çıkması üzerine ceza alan antrenör Halit Kurt'un cezası onandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılan Halit Kurt ile ilgili nihai karar verildi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Teknik sorumlu Halil Kurt ile ilgili AFDK'nın 11.11.2019 tarihli E.20192020/423 K.20192020/534 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Ligde 01.10.2016 tarihinde oynanan Kayseri İdman Yurdu Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1c, 44/1c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

KAYSERİ

06 Aralık 2019 Cuma

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