Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Kayseri'de otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Örnekevler mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde 38 KH 588 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Ahmad A.'ya (15) çarptı. Kazanın ardından çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ahmad A., ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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