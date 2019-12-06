KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan, Hayırsever İşadamı Arslan’a Teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan, Hayırsever İşadamı Arslan’a Teşekkür

İHA

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu binasını yaptıran ve okulun diğer ihtiyaçlarına da her daim yardımcı olan hayırsever işadamı Saffet Arslan'a teşekkür etti.

KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan, Hayırsever İşadamı Arslan’a Teşekkür

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu binasını yaptıran ve okulun diğer ihtiyaçlarına da her daim yardımcı olan hayırsever işadamı Saffet Arslan’a teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve okulu yaptıran hayırsever işadamı Saffet Arslan ile birlikte İncesu Meslek Yüksekokulu’nu gezdi ve birtakım incelemelerde bulundu. Burada sınıfları, laboratuvarı ve yemekhaneyi dolaşan Rektör Karamustafa, Kaymakam Özgün, Başkan İlmek ve hayırsever işadamı Arslan, öğrencilerle sohbet etti ve isteklerini sordu. Daha sonra toplantıda İncesu Meslek Yüksekokulu’nun ihtiyaçları için yapılabilecekler konuşulurken, öncelikle öğrencilerin kalabileceği yurt binası ve sosyal tesislerin yapılabilmesi için fikir alış verişinde bulunuldu. Rektör Karamustafa, burada yaptığı açıklamada, İncesu ilçesine modern meslek yüksekokul binası yaptırarak katkıda bulunan hayırsever işadamı Saffet Arslan ile okula desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakam Mustafa Kemal Özgün ile Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e ve geçmişten günümüze emeği geçen herkese de teşekkür etti. Rektör Karamustafa, “Uygulama ve proje odaklı üniversitemiz, ilçelerdeki yüksekokullar ile hem eğitime, hem de ilçelere önemli katkı sağlamaktadır. Bu yıl ‘Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Programı’ adı altında ‘İlk ve Acil Yardım’ ve ‘Diyaliz’ bölümleriyle eğitime başlayan İncesu Meslek Yüksekokulu her yıl daha da gelişecektir. Biz Kayseri Üniversitesi olarak sadece merkezde kampüs alanı oluşturup merkezde büyüme yerine, kurduğu meslek yüksekokullar ile ilçelerin gelişimine katkı verme gayretindeyiz. Buralarda tek isteğimiz ilçe idarecilerinin, ilçenin ileri gelenlerinin ve ilçe halkının okullarını sahiplenmeleridir. Bugün Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız ve Hayırsever İşadamımız Sayın Saffet Arslan ile okulumuzu gezdik. Yaptığı modern okul binasından dolayı Saffet beye çok teşekkür etmek istiyorum. Öğrenciler mutlu. Modern bir binada eğitim görüyorlar. Burada yok mu eksikliklerimiz, tabi ki vardır. İşte bugün burada Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız ve Saffet bey ile istişarelerde bulunarak, okulumuza daha neler yapılması gerektiğini görüştük. Kendilerine davetimize katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki okulumuzu yeni bölümlerle zenginleştirir ve sağlık alanında daha nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştiren üniversite oluruz” diye konuştu.

KAYSERİ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi Ülkü Ocakları Hizmetlerine Devam Ediyor
YEREL HABERLER Develi Ülkü Ocakları Hizmetlerine Devam Ediyor
Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Yakalanacaklarını anladılar, polise demir çubuk ve levye ile saldırdılar Polis tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yakalanacaklarını anladılar, polise demir çubuk ve ...
Halit Kurt'un cezası onandı
YEREL HABERLER Halit Kurt'un cezası onandı
Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret
Ziya Alkurt: Tur atlamak istiyoruz
YEREL HABERLER Ziya Alkurt: Tur atlamak istiyoruz
Artem Kravets ilk golünü attı
YEREL HABERLER Artem Kravets ilk golünü attı
İmzayı attı, ilk maçına çıktı
YEREL HABERLER İmzayı attı, ilk maçına çıktı
Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca öldü
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca ...
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: “Türk kadını seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkelerinden daha önce elde etti”
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: “Türk kadını seçme ve ...
AGÜ’de Connect for Creativity Projesi Uluslararası Konferansı
YEREL HABERLER AGÜ’de Connect for Creativity Projesi Uluslararası ...
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa F.K: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa F.K: 3-2 ...
Kayserispor’da Nurettin sezonu kapattı
YEREL HABERLER Kayserispor’da Nurettin sezonu kapattı
Kayserispor'da Nurettin şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da Nurettin şoku
Bülent Uygun: "Kazandığımız için mutluyum”
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Kazandığımız için mutluyum”
Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin: “Seyir zevki yüksek bir maç oldu”
YEREL HABERLER Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin: “Seyir ...
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 ...
İl idare şube başkanları toplantısı Vali Günaydın başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER İl idare şube başkanları toplantısı Vali Günaydın ...
Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
YEREL HABERLER Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası ...
Ziraat Türkiye Kupası: İ.M. Kayserispor: 1 - Manisa FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: İ.M. Kayserispor: 1 - Manisa ...
Melikgazi'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
Öldürülen Gizem'in babası: "Böyle insanlar hem devlete hem topluma zarar"
YEREL HABERLER Öldürülen Gizem'in babası: "Böyle insanlar hem ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X