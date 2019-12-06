Develi Ülkü Ocakları Hizmetlerine Devam Ediyor

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Develi'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya ve Saraycık mahallesindeki okulları ziyaret etti.

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu Yönetim Kurulu Üyeleri Sarıkaya ve Saraycık mahallesindeki okullarda Nutuk kitabını dağıtarak öğrencilerin saç traşını yaptı.

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu "Develi Ülkü Ocakları olarak Ülkü Ocakları Genel merkezimizin hazırlattığı çocuklar için Nutuk kitaplarımızdan ilçemizin en uzak köyleri olan Sarıkaya ve Saraycık köylerimizin öğrencilerine hediye ettik. Akabinde kardeşlerimizi traş ettik."dedi.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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