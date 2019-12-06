Başkan Yalçın: “Teknik insana çok ihtiyacımız var”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın,Erciyes Üniversitesi bünyesindeki 14 mühendislik kulübünün düzenlediği organizasyonda yaptığı konuşmasında Türkiye’nin şu anda en büyük ihtiyacının teknik insan ihtiyacı olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki 14 mühendislik kulübünün organizasyonuyla bu yıl 4.’sü düzenlenen Erciyes Mühendislik Zirvesi’nde konuşan Başkan Yalçın, teknik insan gücünün giderilmesinde ve ülkemize kazandırılmasında bu zirvenin önemli bir adım olacağına dikkat çekerek, “4. Erciyes Mühendislik Zirvesi, en büyük ihtiyacımız olan teknik insan gücünün giderilmesinde ve ülkemize kazandırılmasında büyük bir adım, önemli bir kilometre taşı olacaktır. Şu anda en büyük ihtiyacımız hakikaten teknik insan ihtiyacıdır. Bir ülkenin ileri götürülmesinde en büyük ihtiyaç tekniğin, teknolojinin bir yerlere getirilmesidir. Devletimizin son zamanlarda, bilhassa savunma sanayide kazandırdığı ivmeden sonra buradaki organizasyon da bu konuya hız kazandıracaktır” dedi.

‘Yamula Patlıcanı’ örneği

Üstlendiği bütün görev yerlerinde hep tekniğe ve teknolojiye katkı koymaya çalıştığını kaydeden Başkan Yalçın, hammadde ile teknoloji arasındaki bağlantıyı ilginç bir ifade ile anlatarak, “Ben teknik öğretmenim, 10 yıl öğretmenlikten sonra belediyeci oldum. Büyükşehir Belediyesindeki görevim ve Talas Belediyesi’ndeki 6 aylık görevim içerisinde hep tekniğe, teknolojiye ve bilime katkı koymaya çalıştım. Bir mütefekkir, ‘Hammaddenin fiyatını astronomik rakamlara yükseltmeye teknoloji denir’ demişti. Bu ne demek? Bizim buradan örnekle açıklamak istiyorum. Bir Yemliha Kasabamız var. ‘Yamula Patlıcanı’ çok meşhurdur. Bütün köyün 1 yılda mahsul olarak elde ettiği bütün patlıcanları verirler, 1 tane biçerdöver alırlar. Hepsi budur. Yani teknik ve tarım bir arada gitmezse elde ettiğiniz bütün mahsulü yurtdışından gelecek makinelere verirsiniz. Elimizdeki cep telefonları ve diğer teknolojik aletler, zaten her zaman verdiğimiz örneklerdir. Kendimizi teknolojik yönden geliştirmek zorundayız” diye konuştu.

‘Elektrikli araçları inceledi’

Öte yandan Başkan Yalçın, 4. Erciyes Mühendislik Zirvesi’nde sergilenen elektrikli arabaları da inceledi. Öğrenciler tarafından açılan stantları gezerek üretilen araçlar hakkında ayrıntılı bilgiler alan Başkan Yalçın, gençlerin ortaya koydukları başarının gelecek adına kendisini çok ümitlendirdiğini söyledi.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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