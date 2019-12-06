Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı; Doğu Roma ve İslami dönemlere ait sikke ve tarihi eserler ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Doğu Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet eden ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Yahyalı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, S.Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Doğu Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin adet sikke, tarihi eserler ve kısa namlulu tabanca ele geçirildi. Sikke ve tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan S.Y.’nin emniyetteki işlemler sürüyor.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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