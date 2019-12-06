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İranlı Mimar’ın Resim aşkı Nastaran Afshari: “Atatürk resimleri sergisi açmak istiyorum”

İHA

3 yıl önce İran'dan Türkiye'ye gelerek Kayseri'ye yerleşen mimar Nastaran Afshari, Atatürk resimlerinden oluşan bir sergi açmak istiyor.

İranlı Mimar’ın Resim aşkı Nastaran Afshari: “Atatürk resimleri sergisi açmak istiyorum”

3 yıl önce İran’dan Türkiye’ye gelerek Kayseri’ye yerleşen mimar Nastaran Afshari, Atatürk resimlerinden oluşan bir sergi açmak istiyor.
Ailesi Avustralya’ya yaşayan 31 yaşındaki İranlı Mimar, Atatürk sevgisi ile Türkiye’ye geldi. İran’dan Türkiye’ye gelmesinde Atatürk’ün önemli bir rolü olduğunu söyleyen Nastaran Afshari, mimar olmasına rağmen karakalem ve yağlı boya resimleri yapıyor. Mimarlık bölümü mezunu olmasına rağmen resme karşı büyük bir düşkünlüğü olan Nastaran Afshari, “Aslen İranlıyım. 3 yıldır Türkiye’de tek yaşıyorum. Tek başıma geldim buraya. Ailem Avustralya’da yaşıyor. Mimarlık bölümü mezunuyum. Küçüklükten bu yana resim yapmayı çok seviyorum. Her şeye bakarken çiziyorum. Kendi kendime farklı resimler çizdim. Karakalem çalışmaları yapıyorum. Daha önce yağlı boyalar da yaptım. Türkiye’ye geldikten sonra karakalem yapmaya başladım” dedi.
Yaptığı resimleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığını ve hatta siparişler dahi aldığını ifade eden İranlı Nastaran Afshari, “Kendimi geliştirmek istiyorum. Para kazanmak da istiyorum elbette. İleride büyük bir sergi açabilirim. Hayalim var çünkü. Atatürk’ü çok seviyorum. Atatürk’ün resimleri topladım. Yavaş yavaş çizmeye başladım. Hatta birkaç tane çizdim. İleride Atatürk resimleri ile sergi açacağım. Atatürk benim için çok önemli biri. İran’da yaşarken sürekli internetten Atatürk ile ilgili şeyleri araştırıyordum. Türkiye’de olduğum için daha çok bilgiye sahibim. Atatürk’ü çok seviyorum ve gerçekten çok önemli biri” şeklinde duygularını dile getirdi.

KAYSERİ

06 Aralık 2019 Cuma

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