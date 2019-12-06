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Ali Ramazan Benli, 112 personelinin ' ‘Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı telsiz anonsu ile kutladı

İHA

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl dönümünü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'ni ziyaret ederek kutlayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, personelin haftasını telsizden, "Çalışma arkadaşlarım, bu hafta Acil Sağlık Hizmetleri haftası. Hepinizin Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutluyorum. Gayretli ve Özverili çalışmalarınızı yakinen takip ediyorum. Aynı çalışmalarınızın devamını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" diyerek kutladı.

Ali Ramazan Benli, 112 personelinin ' ‘Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı telsiz anonsu ile kutladı

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl dönümünü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'ni ziyaret ederek kutlayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, personelin haftasını telsizden, "Çalışma arkadaşlarım, bu hafta Acil Sağlık Hizmetleri haftası. Hepinizin Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutluyorum. Gayretli ve Özverili çalışmalarınızı yakinen takip ediyorum. Aynı çalışmalarınızın devamını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" diyerek kutladı.
Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan ambulans ekipleri ise İl Sağlık Müdürü Benli’ nin mesajına 'Teşekkür ederiz müdürüm' anonsu geçerek cevapladılar.
Daha sonra heliport alanına geçerek incelemelerde bulunan Benli burada yaptığı açıklamada; “112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri birimimizi ziyaret ettik. Telsiz anonsu ile tüm personellerimize kazasız belasız günler diledik. Kış aylarına girmiş bulunmaktayız. İnşallah kazasız bir kış atlatırız" ifadesinde bulundu.
Benli, Kayseri'deki Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
"Şu an ki bulunduğumuz yer hava ambulansımızın garajı. Burada hava ambulansı pilotlarımızı ziyaret edip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladık. 52 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 72 Ambulans, 1 Helikopter Ambulansı ve yaklaşık 560 personelimiz ile ilimize ve bölgemize hizmet vermekteyiz. 112 Sağlık Hizmetlerimiz Türkiye çapında global bir şekilde hizmet vermekte. Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak biz aynı zamanda Sivas, Tufanbeyli, Göksün, Niğde, Nevşehir, Kırşehir’ e de kısmi olarak hizmet veriyoruz. Kayseri’ de Acil Sağlık Hizmetlerimiz bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartların üzerinde olup, çok daha iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek isterim. Şehir içerisinde vakaya ulaşma süremiz 5,1 dakika olup, kırsalda ise 19 dakikadır. Bu süreler 2 yıl önce 24 dakika idi. Bu noktada Acil Sağlık Hizmetleri bakımından Kayseri’mizin gönlü hoş olsun. Vatandaşlarımız inşallah 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ihtiyaç duymaz, ama ihtiyaç duydukları anda ise ekip olarak tam kadro hazır olduğumuzu bilinmesini isterim.”
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise yaptığı konuşmasında, “17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanmaktadır. 2019 yılı ise Acil Sağlık Hizmetlerinin, 112’ nin kuruluşunun 25. Yılına denk gelmektedir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Acil Sağlık Hizmeti olarak 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yine Acil Sağlık Hizmeti sunumunda bizimle birlikte olan hava ambulans ekibimize de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza ilimize tahsis etmiş olduğu helikopter ambulanstan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

KAYSERİ

06 Aralık 2019 Cuma

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