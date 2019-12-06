Kocasinanlı çocuklar, geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, Robotik Kodlama Kursuyla teknolojiyi üreten bireyler yetiştiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını söyledi.

Bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi ile fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin gelecekte neler yapabileceğinin örneklerini, vermiş olduğumuz eğitimlerle gençlerimiz, elde ettikleri başarılarla bizlere gösteriyorlar. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sunuyoruz. Bugün, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve ürettiği robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretiminde yer bulacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha kapsamlı hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi Elektrik Elektronik Mühendisi Kodlama Eğitmeni Merve Şahan ise “Burada robot kitlerimiz var. Robot kitlerimizle çocuklar hayal güçlerini kullanarak, robotlar yapıyorlar. İlk önce tasarlıyorlar sonra bunları tablete bağlayarak kodluyorlar. Hem el becerileri hem de zihinsel becerileri gelişiyor. Arduino ile ilgili de temel elektrik devrelerini öğretiyoruz. Alarm, park sensörü, bir lamba nasıl yanar ve sıcaklık nasıl ölçülür gibi devreler yapıyoruz. Çağımız bilişim çağı olduğu için çocuklara temelde bu eğitimi vererek, onların gelecekte teknoloji alanında daha iyi yerlere gelmeleri için gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Kocasinan Akademi Elektrik Elektronik Mühendisi Kodlama Eğitmeni Ayça Atlı da “Burada 815 yaş çocuklara Robotik Kodlamayı öğretiyoruz. Sensör, Lego ve motorlarımız var ve bunlara göre çocuklarımız çeşitli robotlar yapıyorlar. Böylelikle çocukların matematik, fizik ve fen bilim alanındaki gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca çocuklar başka şeylerde hayal edip üretebiliyorlar. ”şeklinde konuştu.

Kurs sayesinde teknoloji aletlerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi edindiklerini belirten öğrenciler ise, robot yapım teknolojisine ilişkin her aşamayı öğrendiklerini ve kendi robotlarını tasarlamaya başladıklarını ifade ederek, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki Kodlama Bilişim Atölyesi ve Robotik Kodlama Kursuna katılan gençler, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğreniyor. Tesiste 815 yaş aralığında, gruplar halinde öğrencilere Robotik Kodlama eğitimi veriliyor. Arduino ve kodlama eğitimiyle almış oldukları bilgiler sayesinde kendi tasarladıkları araçlara hareket kabiliyeti veren kursiyerler, çeşitli robotlar yapabiliyorlar. Kocasinan Belediyesi, vermiş olduğu bu eğitimle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.