Voleybol Takımı 5. Kez Kayseri Şampiyonu

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 20192020 Sezonu kulüplü alt yapı maçları yıldız erkeklerde şampiyon oldu. 5 yıldır istikrarı bozmayan voleybol takımı Yıldız Erkekler Grup maçlarında Kayseri’yi temsil edecek.

Sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemizi temsil eden sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda başarı elde etmesi bizim için büyük bir gurur. MELMEK sporcularımız oldukça başarılı. Özellikle voleybol branşında çok önemli başarılar elde ettik. Bu yıl da gençlerimiz aynı başarıyı tekrarladı. 30 gibi bir skor elde ettik. Bu büyük bir başarı. 1619 Nisan 2020 tarihleri arası yapılacak olan Yıldız Erkekler Grup maçlarında ilimizi temsil edecek olan Melikgazi Belediyespor takımımızla gurur duyuyor, kendilerine başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak sürecek. Gençleri bu büyük ve önemli başarılarından dolayı kutluyorum.” dedi

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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