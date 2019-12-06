Develi Ülkü Ocakları Şehitler İçin Çorba İkramında Bulundu

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Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve yönetim kurulu üyeleri Develi Devlet hastanesi önünde ülkücü şehitler için çorba ikramında bulundu.

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu "Hastanemizin önünde Ülkücü şehitlerimizin hayrına için çorba ikramında bulunduk. Çorba ikramımızı gelenekselleştirmek istiyoruz. İnşallah her hafta çorba ikramımız olacak" dedi.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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