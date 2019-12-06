Başkan Palancıoğlu Çarşı Esnafıyla

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kapalı Çarşı ve Yeraltı Çarşı esnafını ziyaret ederek dernek yöneticileri ile görüştü.

Görüşmede esnafın taleplerini dinleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çarşıya yapacakları hizmetlerden bahsederek, “Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızı seviyoruz. Eski günlerini aratmaması için bizde elimizden geleni yapacağız. Büyükşehir ve Kocasinan ile birlikte destek olacağız. Rabbim ekmeği peşinde olan esnafımıza bol ve hayırlı kazanç versin. Buradaki arkadaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Buraları canlandırmak adına etkinlikler yapmayı planlıyorum.” dedi.

Kapalı Çarşı esnafı ve derneğini de ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Kapalı Çarşı bizler için çok önemli. Burada Kayseri’nin tarihi yatıyor. Kapalı Çarşılar şehirlerin en önemli uğrak noktaları. Melikgazi Belediyesi olarak söz verdik. Kapalı Çarşı’yı tekrar ayağa kaldırarak insanları buraya çekeceğiz. Restorasyonundan, fonksiyon yüklemesine, temizliğine kadar esnafımızın yanındayız. Ayrıca çay ikramları içinde esnaf kardeşlerime teşekkür ederim.”

Derneğin ziyaretinin ardından çarşıyı gezen Başkan Palancıoğlu, esnaflarla selamlaştı ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

KAYSERİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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