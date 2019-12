Kayserispor'un toplam borcu 331 milyon TL Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Berna başkanın yaptığı ciddi bir para vardır, 1 milyon Dolar üzerine çıkmıştır" "Kendine vazife gören, bu sorumluluğun altına girmek isteyen aday olarak karşımıza çıksın"

İstikbal Mobilya Kayseri Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün sezon sonuna kadar olan toplum borcunun 331 milyon TL olduğunu açıkladı. Pazartesi günü Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tokgöz, "O maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum hocamız da futbolcularımız da gereken her şeyi yapacak. Çaykur Rize maçı bizim için çok çok önemli bir maç" dedi.

İstikbal Mobilya Kayseri Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın yapılacak genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında kulübün borcu hakkında bilgiler veren Tokgöz, sezon sonuna kadar olan toplam borcunun 331 milyon TL olduğunu belirterek, "10 gündür değerli hocalarımız ve muhasebecilerimiz kulübümüzün bilgisayarlarından ve muhasebe bilgilerinden edindiği bilgileri aktaracağım. 31.10.2019 tarihi itibariyle Kayserispor’un pasif toplam borcu 260 milyon 500 bin TL’dir. Bu tutara 31 Mayıs 2020’ye kadar ödemeler dahil değil, futbolcular, teknik heyet ve diğer borçlar dahil edilince sezon sonuna kadar kulübümüzün şu anki borcu toplam 331 milyon TL’dir. Bu tutarda Ağustos 2020 tarihinden itibaren ana paraya faiz ödemesi ağustos 2023 yılına kadar olacak olan banka borcu 85 milyon TL dahildir. Ancak Mayıs’tan sonraki faiz tutarı yoktur. Diğer taraftan Kayserispor’un sezon sonuna kadar olan garanti gelirleri; TFF’den gelecek olan 23 milyon 100 bin TL, Spor Toto geliri 2 milyon 275 bin TL, stadyum ve reklam gelirler tahmini 1 milyon 40 bin TL’dir. Toplam 31 Mayıs tarihine kadar 26 milyon 415 bin TL gelirimiz vardır. Sezon sonu ligde kalmamız durumunda 25.5 milyon TL TFF, performans ve stadyum geliri olmak üzere toplam 51 milyon TL ek gelir sağlanabilir. İncelemelerimiz sonucu olan tablo budur. Çok küçük rakamlar değişkenlik gösterebilir. Biz bu borcu açıklamaktan çekinmeyiz, neyse onu söylemekle yükümlüyüz" dedi. Yarınki genel kurulda ibra edilse bile denetime açık olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Tokgöz; "Yarınki genel kurulda delegelerin oyuyla ibra edilse dahi bize göre mali denetime açık olması gerekmektedir. Delegelerin oylarına saygı duyarız, ancak mali denetimin de devam etmesi gerekir. Bu denetimin tahmini süresi de minimum 2 ve 3 ay sürmektedir. Mali denetimin incelenmesi kesinlikle ve kesinlikle gerekmektedir. Bu kulübün lehinedir" ifadelerini kullandı.



"Türkiye’de kulüpleri yaşatmak istiyorsak yöneticiler; geleceği düşünüp hareket etmelidir"

Futbolcuların dosyalarını ileriye dönük değil de bugünden halledip geleceğe borç bırakmamak için çalıştıklarını vurgulayan Tokgöz, "Berna hanımın duyarlılığı sayesinde bu adımı atmış bulunuyoruz. Adebayor ile yollarımızı ayırdık. Tahmini 800 bin Euro’nun üzerinde alacağı vardı ve ödemeler yapılmadığı için fesih hakkını elde etmiş durumdaydı. Berna başkanımız görüşmesini yaptı. İki gün süren pazarlıklar sonucu Adebayor’a 150 bin Euro’su nakit, 50 bin Euro’su da 1 ay sonra ödenmek suretiyle anlaşıldı. Ödemesi yapıldı ve karşılıklı Adebayor ile anlaşıldı. Oyuncumuz Tavares’in de yaklaşık 300 bin Euro’nun üzerinde alacağı vardı. Bu fesih hakkını kazanmış ve alacağı kesinleşmiş borçtu. Onunla da uzun süren pazarlıklar sonucu 60 bin Euro’ya anlaşıldı. 50 bin Euro ödeme yapacağız. 1 ay içinde de 10 bin Euro’yu da ödeyeceğiz. Burada elde edilen rakam 1 milyonun üzerinde. Eğer bu dosyaları ileriye bıraksaydık 2 yıl sonra biz veya başka bir yönetimin önüne 2 veya 3 milyon Euro’nun üzerinde borç olarak gelecekti. Şu an bizim karşılaştığımız dosyalar gibi. Eğer Türkiye’de kulüpleri yaşatmak istiyorsak bu günün yöneticileri bu günün şovunu yapmak yerine geleceği düşünüp hareket etmelidir" diye konuştu.



"Kayserispor ile herhangi bir bağı olmayan, üstüne vazife olmayan insanların çıkıp açıklamalar yapması bana göre gereksizdir"

İş adamı Sedat Kılınç ile ilgili soruya da veren Mustafa Tokgöz, "Sedat Kılınç söylemiş olduğu rakamı bize 2015 yılında Suat Altın şirketi adı altında bize verdiği gözüküyor. Kendisine de makbuzlar iletildi. Verdiği paranın karşılığını buldu. Makbuzsuz bir şey yok, şahsi olarak herhangi bir bağışı göremedik. MHP Milletvekilimiz Baki Ersoy, Kayserispor’u yakından takip ediyor. Milletvekilimiz bu konuda takip etmelidir, Kayserili bir milletvekili olarak sorun varsa bunu gündeme taşımalıdır. Bu da onun en doğal hakkıdır. Ancak; Kayserispor ile herhangi bir bağı olmayan, üstüne vazife olmayan insanların çıkıp açıklamalar yapması bana göre gereksizdir. Kendisine de, kulübe de zarar verir. Bunun kimseye faydası yoktur. Milletvekillerimiz gerekli açıklamayı yaptılar. Kaldı ki Berna Gözbaşı başkanlığındaki yönetim de gayet şeffaftır. Hiçbir tepki almadan zaten her şeyi açıklıyoruz. Kimsenin böyle gereksiz vazifeleri üstlenmesi doğru değil. Berna başkanın yaptığı ciddi bir para vardır. 1 milyon Dolar üzerine çıkmıştır bu rakam. Şuanda kulübümüzde başkanlarımıza borcumuz gözüküyor, şu anda bu borcun üzerinde bir para Berna başkan vermiştir kulübümüze" dedi.



"Kayserispor'un menfaati için susun"

Son günlerde gereksiz gündemlerin oluşturulduğunu, isteyen varsa yarın yapılacak genel kurulda aday olabileceğini sözlerine ekleyen Basın Sözcüsü Tokgöz, "Çok gereksiz gündemler oluşturuluyor, laflar atılıyor. Bunlara gerek yok, Kayserispor’a tamamen zarar verir. Eğer isteyen varsa genel kurul yarındır, adaylığını açıklayabilir. Kendine vazife gören, bu sorumluluğun altına girmek isteyen varsa rica ediyorum yarın aday olarak karşımıza çıksın. Orada oylamayla başkan seçilsin. Onun haricinde yardım yapılmıyor, finansal destek yok, ‘Başkan ol’, ‘Aday ol’ yok. Hiçbir şey yok. ‘Kayserispor’un menfaati için konuşuyorum’. Lütfen, Kayserispor’un menfaati için susun, işinize gücünüze bakın. Biz de burada kulübü en güzel ve en doğru şekilde nasıl yönetilir ona bakalım. Bugünkü gönderilen oyuncuların gönderilmesi normalin çok üzerinde bir şey. 12 yıl sonra yönetimde kimin olacağı belli değil, onu düşünerek bu günden para ödemesini yapıyoruz. Biz o kaynağı bugünkü borçlarımıza ödesek kahraman oluruz. Ama bizim derdimiz geleceği kurtarmak, polemik oluşturmak değil" şeklinde konuştu.



"A.Ş. olması Kayserispor'un lehinedir"

Kayserispor'un şirketleşmesinin kulübün lehine olacağını ve ilerleyen dönemlerde bu konuda adımlar atılabileceğine de değinen Mustafa Tokgöz, şirketleşmesi konusunda, "Bu borcun altına giriyoruz ama üzerine katarak değil de azaltarak gitmeyi hedefliyoruz. Her gelen başkanın hedefi de o yöndedir ama ciddi bir gelir kaynağı oluşturursak yeni departmanlar kuracağız. Onun için gelir kaynaklarımızın da artacağını düşünüyoruz. A.Ş. olması aslında Kayseri’nin lehinedir. Çok daha özgür, daha rahat hareket eden bir kulüp olur. İnşallah ona da sıra geldiğinde, A.Ş. olması yönünde gereken adımlar atılır" ifadelerini kullandı.



"Çaykur Rizespor maçı çok çok önemli bir maç"

Süper Lig'in 14. haftasında Pazartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçının önemine de değinen Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Çok kritik, önemli bir maç. Hocamız ve oyuncularımız bunun bilincinde. Zaten gereken her şeyi de yapıyoruz. Pazara kadar 12 hamlemiz daha olacak. O maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum hocamız da futbolcularımız da gereken her şeyi yapacak. Çaykur Rize maçı bizim için çok çok önemli bir maç" diye konuştu.

Öte yandan sarıkırmızılılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına da ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarını sürdürdü. Uygun, antrenman boyunca oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

