Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı

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İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi öncesi, salona girmek isteyen taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi gergin başladı. Sadece delegelerin girebildiği kongreye delegeler harici kimse alınmadı. Bu sırada kongrenin yapılacağı Kadir Has Spor Kompleksinde toplanan Kayserispor taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri, müdahale ederek kongre merkezinden taraftarları uzaklaştırdı.

KAYSERİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

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YATSI 18:46

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