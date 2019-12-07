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Kayseri’de 112’nin 25. Yılı Kutlandı

İHA

Kayseri'de, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl Dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kayseri Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, voleybol turnuvası düzenlenerek, 112 çalışanlarının tamamen kendi objektiflerine yansıyan fotoğraflarından oluşan "112'nin Objektifinden" isimli fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Kayseri’de, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl Dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kayseri Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, voleybol turnuvası düzenlenerek, 112 çalışanlarının tamamen kendi objektiflerine yansıyan fotoğraflarından oluşan “112’nin Objektifinden” isimli fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
Voleybol turnuvasında birincilik ipini göğüsleyen Melikgazi 13 Nolu İstasyon Ekibi kupasını, 7 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen törenle, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’den aldı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcıları Dr. Deniz Güney, Dr. Özlem Ulutabanca, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin, 112 Başhekimi Dr. Figen Gürbeden ve sağlık çalışanlarının katıldığı törende, turnuvayı 2. bitiren Bünyan 1 No’lu İstasyon Ekibi ve 3. bitiren Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimlik Ekibine de kupaları İl Sağlık Müdürlüğü İdarecileri tarafından takdim edildi.
Final maçının ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli; ‘Bu hafta 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl dönümü olarak kutlanmakta. Hafta münasebeti ile ilimizde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları arasında voleybol turnuvası düzenledik. Turnuvada birinci olan Altınoluk İstasyon ekibimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, 112 çalışanlarımızın tamamen kendi objektiflerine yansıyan fotoğraflarından oluşan ‘112’in Objektifinden’ isimli fotoğraf sergisini açtık, o sergiyi de birazdan gezeceğiz. Başta Sağlık Hizmetleri Başkanım ve 112 Başhekimim olmak üzere özveri ve gayretle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye’de 112 hizmetleri inanılmaz bir noktaya geldi. Hava ambulansını ücretsiz sunan nadir ülkelerden biriyiz. Şuan Kayseri olarak da vakaya ulaşım süresinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde, iyi bir noktadayız. Kırsal bölgelerde vakaya ulaşma süremiz 19 dakika, Bakanlığımız istediği ise 30 dakikanın altı. Şehir merkezinde ise Bakanlığımız 10 dakikanın altını istemekte. Bizim şehir merkezinde vakaya ulaşım süremiz ise 5.1 dakika. Kış aylarında ise arazi koşulları zor olan bölgelerimizde paletli ambulanslarımızla hizmet vermekteyiz. Bunlar Hacılar, Sarız, Pınarbaşı ve Yahyalı’da bulunacaklar. İnşallah kazasız belası bir kış atlatırız. Gayretli çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından sağlık yöneticileri ve çalışanları ile beraber ‘112’in Objektifinden’ isimli fotoğraf sergisini ziyaret eden Benli; sergilenen fotoğrafları ilgiyle inceleyerek, fotoğrafların hikâyeleri hakkında bilgi aldı.

KAYSERİ

07 Aralık 2019 Cumartesi

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