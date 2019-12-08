Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta Esen Makina Belsinspor-Buğdaylıspor: 5-0

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.haftasında oynadığı karşılaşmada Buğdaylıspor'u 50 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Mehmet Yeniay xx, Furkan Ulu xx, Ömer Hürcan Yücel xx
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx, Vedat Daşçı xxx, (Dk.81 Gökhan Boyraz x), Tarık Türker Mutlu xxx, Furkan Hançer xxx, Tolga Cansu xxx, Hasan Yazgan xxx, (Dk.75 Şenol Büyükçekiç xx), Mücahit Baykaldı xxx, (Dk.81 Berkay Kara x), Mehmet Yaman xxx, Mehmet Akpınar xxx, Harun Çetin xxx, Turgut Yetük xxx
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mehmet Dikmen x, Zekeriya Aydın x, (Dk.48 Vedat x), Furkan Doğan x, Mahmut Alan x, Yakup Yalçınkaya x, İbrahim Çalış x, İbrahim Bayram x, (Dk.78 Aşkın Okur x), Ali Rıza Sancak x, (Dk.80 Sami İnkayası x), Eray Kilaborucu x, Kubilay Çeçen x
Goller: Mehmet Akpınar Dk.4285, Harun Çetin Dk.667078 (Esen Makina Belsinspor)
Kaçan Penaltı: Mehmet Yaman Dk.66 (Esen Makina Belsinspor)
KAYSERİ
08 Aralık 2019 Pazar
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